Ausgeplaudert: Chrissy Teigen hatte drei Brust-Operationen!

Sie hat das Spiel wohl nicht verstanden! Chrissy Teigen (38) ist ein erfolgreiches Model und Mutter von vier kleinen Kindern. Sowohl beruflich als auch privat ist sie somit ziemlich eingespannt. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. In der Fernsehsendung "Watch What Happens Live" mit Moderator Andy Cohen (55) unterläuft der Ehefrau von John Legend (45) ein unangenehmer Fauxpas. Chrissy verplappert sich und verrät versehentlich ein Geheimnis!

In der Show spielen die Vierfachmama und die TV-Bekanntheit Kate Chastain gemeinsam ein Spiel namens "The Lies Have it". In diesem sollen sie sich innerhalb von 30 Sekunden gegenseitig so viele Lügen wie möglich erzählen. Wer weniger Lügen erzählt, verliert. Kate beginnt und hat das Spiel scheinbar verstanden: "Ich bin mit John Legend verheiratet", lügt sie. Chrissy hingegen antwortet verwirrt: "Falsch". "Nein, Chrissy, du sollst ihr eine Lüge erzählen", greift der Moderator ein. "Ich habe meine Brüste drei Mal machen lassen", verkündet Chrissy daraufhin und zeigt damit, dass sie das Spiel immer noch nicht verstanden hat. Denn später in der Sendung stellte die 38-Jährige klar, dass sie damit tatsächlich die Wahrheit sagte: "Erst hatte ich eine Bruststraffung, dann Implantate und später wurden mir die wieder entfernt."

Auch in der Vergangenheit zeigte das Model, dass sie nach ihren eigenen Regeln spielt. Zu dem diesjährigen Sundance Film Festival war die Beauty in einem bequemen Pyjama von Gucci erschienen und stach so aus der Masse heraus.

Anzeige

MEGA Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids, Dezember 2023

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Wren, Luna und Esti

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, 2024

Anzeige

Was denkt ihr über Chrissys Kommentar zu ihren Brust-OPs? Ich mag ihre Ehrlichkeit! Für eine TV-Show irgendwie unpassend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de