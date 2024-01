Unpassend bei Filmfest? Chrissy Teigen kommt im Pyjama!

Von wegen Schlafmütze! Chrissy Teigen (38) überzeugt auf dem diesjährigen Sundance Film Festival mit ihrem Sinn für Mode. Das Festival findet dieses Jahr wieder für zwei Wochen in Utah statt. Es ist eins der beliebtesten Filmfestivals für die Hollywood-Stars und andere Größen aus der Filmbranche. Und im Gegensatz zu anderen Preis-Verleihungen der Branche ist der Dresscode auf diesem Event um einiges legerer. Chrissy Teigen macht es vor und lässt sich in einem schicken Pyjama ablichten.

In einem bequemen, aber stylishen Look posiert sie für die Kameras. In einem Schlafanzug von Gucci besucht das Model am Sonntag das Festival – der luxuriöse Zweiteiler sticht mit seinem bordeauxroten und weißen Retro-Muster heraus. Ein Hingucker sind vor allem die Strasssteine, die den Schlafanzug mit federbesetzen Ärmeln und Hosenbeinen besonders schick ausschauen lässt. Sie kombinierte dazu Satin-Heels und glitzernde Strümpfe in einem darauf abgestimmten Rotton. Mit ihren dunkelrot lackierten Finger- und Fußnägeln rundet sie den Glam-Look perfekt ab.

Doch nicht nur Chrissy ging es gelassener an. Die Filmstars nutzten die Gelegenheit, einen entspannteren Look zu wählen, bevor es wieder auf den roten Teppich der nächsten Awards geht. Im lässigen und farbenfrohen Alltagslook besuchten Stars wie Robert Downey Junior (58), Kieran Culkin, Kristen Stewart (33) und Julia Fox (33) die Festspiele.

Getty Images Chrissy Teigen, 2024

Derek Shook / BACKGRID Robert Downey Junior im Januar 2024

Getty Images Kristen Stewart beider "Love Me"-Premiere auf dem Sundance Film Festival

