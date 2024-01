Dschungel-Aus: Wusste Heinz nicht, worauf er sich einlässt?

Heinz Hoenig (72) ist im Dschungelcamp sozusagen der Stammesälteste. Nun wurde bekannt: Ärzte haben beschlossen, dass der "Das Boot"-Star das Camp verlassen muss. Der Sender nennt gesundheitliche Probleme als Grund, die heutige Folge soll Aufschluss geben. Bereits vor seinem Exit wirkte er nicht unbedingt wie das blühende Leben und war für die meisten Prüfungen gesperrt. Hat Heinz die Härte des Dschungelcamps etwa unterschätzt?

"Ich gehe dahin, ich kenne nichts und das macht mich an! Lieber, ich weiß nichts, als dass ich irgendeinen Mist weiß", erklärte der Schauspieler vor seinem Eintritt in den Busch im Gespräch mit RTL. Heinz ging also komplett unvorbereitet in die Show. Nicht eine Folge soll er sich zuvor angeguckt haben. Die Spannung eines unbekannten Formats habe ihn gereizt: "Ich will da nichts runterspielen – ich will das ja leben!"

Ist er mit diesem Ansatz nun gescheitert? "Der Dschungel ist eine kräftezehrende Herausforderung für jeden. Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen", heißt es in der Pressemitteilung von RTL. Er habe sich jedoch gut geschlagen.

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez halten Händchen im Dschungel

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

