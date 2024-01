Fans überrascht: Tom Hollands Vater ist kein Unbekannter!

Wie der Vater, so der Sohn? Der Brite Tom Holland (27) gehört zu den berühmtesten Schauspielern weltweit. Den internationalen Durchbruch hatte der Darsteller mit seinen Rollen in Filmen wie "The Impossible" oder "Spider-Man". Auch seine Freundin Zendaya (27) ist aus der Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Was viele Fans scheinbar noch nicht wussten: Selbst Toms Vater ist ein bekanntes Gesicht!

Toms Vater Dominic Holland ist ein erfolgreicher Komiker, Radiomoderator und Autor. Bekannt wurde er mit seiner Radioshow "The Small World of Dominic Holland". Dass Toms Vater ebenfalls berühmt ist, scheint die Fans komplett überrascht zu haben. "Warum habe ich das erst jetzt erfahren?", schrieb ein Nutzer auf X. "Was?? Tom Holland ist der Sohn von Dominic Holland? Ich bin komplett durcheinander", kommentierte ein weiterer User.

Eigentlich macht das Vater-Sohn-Duo gar kein Geheimnis aus der Verwandtschaft. Dominic Holland schrieb sogar ein Buch über das Verhältnis zu seinem Sohn mit dem Titel: "Überschattet: Spider-Man hat eben doch einen Dad". Darin beschreibt er, wie es für ihn ist, dass sein Sohn in so jungen Jahren schon deutlich erfolgreicher ist als er.

Anzeige

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de