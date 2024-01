H.P. Baxxter und seine Sara strahlen auf dem roten Teppich!

H.P. Baxxter (59) und seiner Sara ist ihr Glück anzusehen! Im Mai vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der Scooter-Frontmann wieder in festen Händen ist. Mit seiner Partnerin war er sich direkt sicher. Deswegen hat er ihr auch nach nur wenigen Monaten Beziehung einen Heiratsantrag gemacht – die Hochzeit soll in diesem Jahr stattfinden. Wie verliebt H.P. und seine Verlobte sind, zeigen sie nun auch ganz offen auf dem roten Teppich!

Am Montag waren der "How Much Is the Fish?"-Sänger und seine 22-jährige Partnerin bei der Lambertz Monday Night in Köln zu Gast. Dort posierten sie beide Arm in Arm und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht für die Fotografen. H.P. wählte für das Event einen dunkelblauen Samtanzug. Sara setzte hingegen auf ein schickes schwarzes Neckholder-Kleid mit einem XXL-Ausschnitt von unterhalb der Brust bis zum Bauchnabel.

Ob die Beauty auch schon ein Hochzeitskleid hat? Bereits im Juni soll geheiratet werden – und zwar auf der Luxusinsel Sylt, wie das Paar vor wenigen Wochen im Interview mit der Hamburger Morgenpost berichtete. Die genaue Location wollen H.P. und Sara aber noch für sich behalten.

Anzeige

Getty Images H.P. Baxxter und seine Partnerin Sara im Januar 2024 in Köln

Anzeige

AEDT H.P. Baxxter und seine Freundin Sara, November 2023

Anzeige

Getty Images H.P. Baxxter und seine Verlobte Sara im Januar 2024 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de