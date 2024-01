Nach Fehlgeburt und OP: Fiona Erdmann blickt nach vorne

Sie möchte positiv in die Zukunft blicken. Fiona Erdmann (35) und ihr Partner Moe sind stolze Eltern ihrer zwei Kinder Neyla und Leo. Doch in den vergangenen Wochen musste die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin eine schwere Zeit durchleben: Fiona erlitt erneut eine Fehlgeburt. Daraufhin musste die Content Creatorin aufgrund eines zu hohen Blutverlusts operiert werden. Mit Promiflash spricht Fiona nun über ihre Schicksalsschläge.

So macht die 35-Jährige deutlich, dass sie die vergangenen Wochen "nicht ganz so einfach" hinter sich lassen kann – dennoch wolle sie sich vor allem auf "das Positive im Leben" fokussieren. Dabei helfen ihr eben diese Veranstaltungen wie das Schwarzkopf-Event "For Every You", auf dem Promiflash Fiona trifft. "Ich gucke gerade gar nicht so sehr zurück und will mich auch gar nicht mit den traurigen Sachen befassen", so die Bloggerin.

Vor allem auf ihren Liebsten Moe kann sich die TV-Bekanntheit in dieser Zeit verlassen. "Uns geht es so weit gut! Wir haben diese Situation akzeptiert und kommen damit klar", versicherte Fiona nach der Bekanntgabe ihrer Fehlgeburt auf Instagram.

