Schwangerschafts-Glow: Laura Maria Rypa strahlt in Spitze!

Die Schwangerschaft steht ihr gut! Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (31) hatten vor wenigen Tagen süße Neuigkeiten verkündet: Sie erwarten zum zweiten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Der DSDS-Juror und die Influencerin freuen sich riesig über das Geschwisterkind für Söhnchen Leano und Bruder Alessio (8). Die 28-Jährige hatte ihrer Community bereits verraten, dass ihre zweite Schwangerschaft bisher sehr angenehm verläuft. Und das sieht man! Mit ihrem Baby-Glow strahlte Laura auf dem roten Teppich!

Auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You" konnte man Lauras Strahlen nicht übersehen. Die Verlobte von Pietro trug ein schwarzes, schulterfreies Spitzenkleid mit passenden Ärmeln. Das elegante Outfit rundete sie mit stilvollem Schmuck in Diamantoptik ab. Auf Instagram teilte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte den Look mit ihren Fans. Diese zeigten sich in den Kommentaren begeistert: "Wow, wow, wow! Wunderhübsch und so elegant!" Eine Nutzerin merkte an: "Der Schwangerschafts-Glow steht dir! Als Schwangere sieht man noch zehnmal schöner aus, als man eh schon ist."

Auch an ihrer ersten Schwangerschaft hatte Laura ihre Community teilhaben lassen. Bei dieser hatte sie vor allem anfangs mit starker Übelkeit zu kämpfen. Trotzdem hatte die Beauty schon damals ihre Fans mit tollen Schwangerschaftslooks verzaubert. Früher hatte sie jedoch eher auf farbenfrohere Outfits gesetzt.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, November 2022

