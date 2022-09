Starke Übelkeit: Schwangerer Laura Maria Rypa geht es besser

Laura Maria Rypa (26) hat gute Neuigkeiten! Sie erwartet aktuell ihr erstes Kind mit Pietro Lombardi (30) und ist deshalb natürlich ganz aufgeregt. Komplett genießen kann die Influencerin die Schwangerschaft allerdings nicht, da sie mit schwerer Übelkeit zu kämpfen hat – und sich deshalb seit mehreren Monaten teilweise sogar fünfmal am Tag übergeben musste! Jetzt fühlt sich Laura Maria aber erstmals besser.

In ihrer Instagram-Story berichtete sie zunächst, schon sämtliche Medikamente gegen die Übelkeit probiert zu haben, allerdings ohne Erfolg. "Ich vertrage echt überhaupt nichts, alles schlägt extrem auf meinen Magen und ich breche es sofort wieder aus", schilderte sie verzweifelt. Dann hatte die Netz-Bekanntheit aber doch noch gute Nachrichten! "Gestern war der erste Tag, an dem ich mich nicht übergeben musste. Und ich hoffe, es bleibt so, weil heute geht es mir auch gut!", freute sie sich riesig.

Dass Laura sich ständig übergeben muss, wirkt sich auch auf ihr Gewicht aus: "Ich breche halt viel, deshalb bleibt auch nicht viel in meinem Körper." 3,5 Kilogramm hat sie bis jetzt zugenommen – in welchem Schwangerschaftsmonat sie genau ist, verriet die 26-Jährige allerdings nicht.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa zeigt ihren Babybauch, August 2022

