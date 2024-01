"The Dark Knight"-Star Christian Bale feiert 50. Geburtstag

Happy Birthday, Batman! Christian Bale wird den meisten Fans vor allem durch die Rolle als DC-Antiheld in den "The Dark Knight"-Filmen in Erinnerung geblieben sein. In drei Teilen schlüpfte er in die Rolle des dunkeln Ritters von Gotham City, 2008 Seite an Seite mit Heath Ledger (✝28) als legendärem Joker. Heute darf der Hollywoodstar einen großen Meilenstein feiern: Christian begeht seinen 50. Geburtstag.

Selbst wenn Batman wohl Christians bekannteste Rolle ist, brillierte er auch in anderen Streifen. Für den Superhelden erhielt er zwar die ein oder andere Auszeichnung, doch den wichtigsten Filmpreis gab es dafür nicht. 2011 wurde der Brite mit dem Oscar als "Bester Nebendarsteller" in dem Boxerdrama "The Fighter" ausgezeichnet. In derselben Kategorie wurde er dann auch 2016 für "The Big Short" nominiert, 2014 gab es für "American Hustle" sogar eine Nominierung als "Bester Hauptdarsteller" – doch beide Male musste er sich geschlagen geben. Neben seinen schauspielerischen Leistungen ist Christian aber auch für sein soziales Engagement bekannt: Er ist aktiver Umweltschützer und macht sich unter anderem für Sea Shepherd und Greenpeace stark.

Die Rolle des Bruce Wayne alias Batman gab Christian mittlerweile bereits an zwei Hollywood-Kollegen ab: Für das "Justice League"-Universum übernahm Ben Affleck (51), in "The Batman" spielte Robert Pattinson (37) den Charakter. Aber würde Christian noch mal zur Fledermaus werden? Im ScreenRant-Interview antwortete er mit Ja, aber nur unter Regisseur Christopher Nolan (53): "Wenn er diese Geschichte mit mir erzählen möchte, wäre ich dabei."

