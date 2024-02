Krasse Veränderung: Christian Bale trägt für Film Glatze!

Christian Bale (50) ist kaum wiederzuerkennen. Der Schauspieler wird den meisten Fans vor allem durch seine Rolle als Batman in der "The Dark Knight"-Trilogie bekannt sein. Doch er spielte bereits eine ganze Bandbreite an Figuren. Für seine Rolle als Trainer im Boxerdrama "The Fighter" erhielt er 2011 sogar einen Oscar. Als Nächstes soll er in einer Neuverfilmung des Horrorklassikers "Frankenstein" mitwirken. Dafür lässt sich Christian sogar eine Glatze rasieren.

Vergangenen Mittwoch wird der Hollywoodstar in Los Angeles beinahe inkognito auf dem Weg ins Café von Paparazzi erwischt. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen ihn nicht nur in einem entspannten Hoodie und mit Sonnenbrille, sondern auch mit seinem neuen Look – einem rasierten Schädel. Die Glatze dürfte er sich vermutlich für seine Rolle als Frankenstein zugelegt haben. Es ist nämlich anzunehmen, dass er für die Figur eine Perücke oder sogar ein Ganzkörperkostüm bekommt.

Christian ist bekannt dafür, für seine Filmrollen nicht vor drastischen Veränderungen zurückzuschrecken. Für seine Performance in "American Hustle" futterte er sich beispielsweise rund 20 Kilo an, bei "The Maschinist" hingegen nahm er knapp 31 Kilo ab. Um Frankenstein authentisch darzustellen, arbeitete der Brite sogar an seiner Körpergröße. "Ich bin damit beschäftigt, mich auf die Streckbank zu legen, mir die Knochen zu brechen und viel Dünger oder etwas anderes zu essen, um zu wachsen", erklärte er The Hollywood Reporter.

Getty Images Christian Bale bei der Oscar-Verleihung 2011

MOVIESTORE COLLECTION LTD/action press Christian Bale in American Hustle 2013

Collection Christophel © FILMAX / Castelao Christian Bale in "The Maschinist", 2004

