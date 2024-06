Christian Bale und seine Frau genießen Sonntagsspaziergang

Die zwei sind wohl noch so verliebt wie am ersten Tag! Christian Bale (50) und seine Frau Sibi Blažić (54) gehen bereits seit über 24 Jahren als Ehepaar durchs Leben. Ihre Liebe krönte 2005 die Geburt ihrer Tochter Emmeline und 2014 die ihres Sohnes Joseph. Noch immer scheinen der Schauspieler und seine Liebste alles daranzusetzen, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Am Sonntag wurden die zwei bei einem verliebten Schlendern durch die Straßen von New York City abgelichtet! Christian und Sibi tragen auf den Schnappschüssen, die People vorliegen, beide ein dunkles Oberteil sowie eine Sonnenbrille und halten sich an den Händen. Besonders ins Auge springt einem zudem der kahl rasierte Kopf des Hollywoodstars.

Rosig scheinen aber nicht alle Ausflüge des Paares zu verlaufen. Im vergangenen Jahr waren sie bei einem Besuch im Disneyland in Kalifornien gesichtet worden – und hatten dabei gar nicht glücklich ausgesehen! Fotos zeigen Christian und Sibi, wie sie mit genervten Mienen und verschränkten Armen durch den Park marschieren. Ob auch die zwei Kinder mit von der Partie gewesen waren oder was den beiden wohl die Laune verdorben hatte, ist nicht klar.

Wer ist eigentlich die langjährige Partnerin an der Seite des "American Psycho"-Stars? Sibi ist eine Stunt-Darstellerin, die unter anderem in Christians Film "The Dark Knight Rises" zu sehen ist. Früher hatte sie zudem als persönliche Assistentin von Winona Ryder (52) gearbeitet – durch die Schauspielerin hatte sie damals ihren heutigen Ehemann kennengelernt.

MEGA Christian Bale und seine Frau Sibi Blažić

Getty Images Christian Bale und Sibi Blažić, 2019

