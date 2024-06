Kaum zu erkennen: Christian Bale zeigt seine neue Glatze!

Dass Christian Bale (50) bereit ist, für seine Schauspielrollen an die Grenzen zu gehen, bewies der Oscar-Preisträger bereits zahlreiche Male. Auch für die Dreharbeiten seines neuen Frankensteinfilms "The Bride" unterzog sich der britisch-US-amerikanische Darsteller einer krassen Veränderung: Im Februar dieses Jahres ließ sich der "The Dark Knight"-Star für seine neue Monsterrolle die Haare komplett abrasieren! Wie aktuelle Schnappschüsse zeigen, trägt Christian den kahl geschorenen Look immer noch. Auf den aktuellen Fotos verlässt der "American Psycho"-Darsteller ganz lässig mit frisch rasierter Glatze sein Hotel in Tribeca.

Neben Christian verkörpert auch die Schauspielerin Jessie Buckley eine der Hauptrollen in dem bald erscheinenden Science-Fiction-Horrorfilm. Die irische Darstellerin wird die Braut des künstlich erschaffenen Monsters spielen – und dabei wird es schaurig! Es liegen Fotos der Dreharbeiten vor, die bereits einen kleinen Einblick in den bevorstehenden Gruselfilm geben. Die Schnappschüsse zeigen das Horror-Ehepaar auf einer dunklen Straße. Mit vernarbten Gesichtern und zerfransten Klamotten wandert das gruselige Duo durch die Nacht.

Sich eine Glatze rasieren zu lassen, gehört zu Christians eher harmlosen Veränderungen. Für die Rolle des Frankenstein versuchte der Golden Globe-Preisträger sogar, seine Körpergröße anzupassen. "Ich bin damit beschäftigt, mich auf die Streckbank zu legen, mir die Knochen zu brechen und viel Dünger oder etwas anderes zu essen, um zu wachsen", erklärte der Schauspieler vor Drehbeginn im Gespräch mit The Hollywood Reporter. In der Vergangenheit ging der 50-Jährige bereits oft über seine Grenzen. Für seine Performance in dem Film "American Hustle" futterte er sich beispielsweise rund 20 Kilo an. Bei "The Machinist" nahm er hingegen ganze 31 Kilo ab.

MEGA Christian Bale und Jessie Buckley am Set von "The Bride"

Collection Christophel © FILMAX / Castelao Christian Bale in "The Maschinist", 2004

