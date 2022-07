Würde Christian Bale wieder in die Batman-Rolle schlüpfen?

Kann sich Christian Bale (48) ein Comeback vorstellen? Nach Adam West (✝88), George Clooney (61) und Co. zog der Schauspieler zwischen 2005 und 2012 das Batman-Kostüm an und spielte für die The-Dark-Knight-Triologie die Rolle des Superhelden. Obwohl nach Christian bereits Ben Affleck (49) und Robert Pattinson (36) als Batman auf den Kinoleinwänden zu sehen waren, reißen die Gerüchte um die Rückkehr der einstigen Fledermaus nicht ab. Würde Christian erneut in die Rolle des Batmans schlüpfen? Ja – aber nur unter einer Bedingung!

In einem Interview mit ScreenRant verriet Christian, dass er erneut die Rolle des Bruce Wayne aka Batman spielen würde – allerdings nur mit Christopher Nolan (51) als Regisseur! Schon für die The-Dark-Knight-Triologie stand der 48-Jährige unter Nolans Regie vor der Kamera. "Wenn er diese Geschichte mit mir erzählen möchte, wäre ich dabei", stellte Christian klar. Der Schauspieler erwähnte auch, dass er und Nolan schon zu Beginn der "Batman"-Dreharbeiten über den weiteren Verlauf gesprochen haben: "Wir sagten: '[...] Lass' uns drei Filme machen, wenn wir das [...] schaffen – und dann hauen wir ab.'"

Ein weiterer "Batman"-Film mit Christian sei allerdings nicht in Planung, wie der Darsteller selbst verriet: "Niemand hat es mir gegenüber je erwähnt, niemand hat es zur Sprache gebracht. Gelegentlich sagen Leute zu mir: 'Oh, ich habe gehört, dass man an dich herangetreten ist und dir all das angeboten hat'" – für Christian wären diese Informationen allerdings neu.

Christian Bale, Schauspieler

Christopher Nolan, Regisseur

Christian Bale, Schauspieler

