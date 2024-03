Billie Eilish beendete ihre Beziehung wegen Christian Bale!

Ein Traum brachte sie zur Vernunft. Billie Eilish (22) war zuletzt mit Jesse Rutherford (32). Zwischen ihnen war es ziemlich ernst. Sie nahm den The-Neighborhood-Frontmann sogar zur Verleihung der Oscars mit. Seit fast einem Jahr sind die beiden jedoch wieder getrennt. Beziehungen können bei der Künstlerin schon mal aus ungewöhnlichen Gründen enden: Billie trennte sich einst aufgrund eines Traums von Christian Bale (50)!

In einem Gespräch für den Oscars Pre-Luncheon gesteht die "What Was I Made For"-Interpretin: "Vor ein paar Jahren träumte ich von Christian Bale. [...] Und da wurde mir klar, dass ich mich von meinem damaligen Freund trennen musste." Sie verrät nicht, um welchen Ex-Freund es sich handelt, allerdings müsste es zeitlich vor Jesse gewesen sein.

Möglicherweise handelt die Geschichte der 22-Jährigen von ihrem Ex-Freund 7:AMP. Sie hatte ihre Beziehung mit dem Rapper in der Doku "The World's A Little Blurry" enthüllt. Dabei kam der fünf Jahre ältere Musiker nicht sonderlich gut davon. Im Nachhinein musste Billie ihre Fans bitten, den Künstler in den sozialen Medien netter zu behandeln.

Getty Images Billie Eilish bei den SAG Awards 2024

Getty Images Christian Bale bei einer Premiere in Hollywood, 2019

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

