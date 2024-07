Das trugen Naomi Campbell und Co. zur Dolce & Gabbana-Show

Am dritten Juli versammelten sich die Weltstars auf Sardinien, um bei der diesjährigen Dolce & Gabbana Alta Modenschau die aktuelle Schmuckkollektion der Luxusmarke zu bewundern. Zu der glamourösen Veranstaltung schmissen sich viele Prominente in luxuriöse High-Fashion-Teile. Rosie Huntington-Whiteley (37) und Naomi Campbell (54) schienen sich abgesprochen zu haben: Beide erschienen im sexy Braut-Look! Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden Frauen auf dem Weg zur Show. Rosie trägt ein figurbetontes, weißes Kleid unter einer überdimensionalen Schleppe mit Puffärmeln. Naomi bezaubert in einem raffinierten cremefarbenen Tüllkleid mit Cut-Out und ebenfalls einer Schleppe.

Die Schauspielerin Halle Bailey (24) fiel in ihrem Outfit sofort ins Auge – in einem knallgelben Kleid aus fließendem Tüllstoff und mit einem gigantischen Beinausschnitt zog sie die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich. Dagegen zeigte selbst Alessandra Ambrosio (43) in einem bodenlangen, transparenten Glitzerkleid vergleichsweise wenig Haut. Das Model kombinierte darunter einen knappen Body und rundete ihr Outfit mit einem silbernen Corsagen-Gürtel ab. Christian Bale (50) und seine Ehefrau Sibi Blažić (54) waren outfittechnisch zwar etwas schlichter – er trug einen schwarzen-lässigen Anzug und sie ein enges schwarzes Kleid – trotzdem legten sie einen auffallenden Auftritt hin! Arm in Arm betraten der "The Dark Knight"-Darsteller und die Stuntfrau die Veranstaltung und strahlten überglücklich für die Paparazzi-Fotos.

Eine optische Veränderung mag dem ein oder anderen dann doch an dem 50-Jährigen aufgefallen sein: Vor Kurzem sah man Christian noch mit einem kahl rasierten Kopf durch New York City schlendern. Diese Frisur legte sich der Schauspieler bereits im Februar für seinen Film "The Bride" zu. Inzwischen trägt er sein Haar zwar immer noch sehr kurz – von dem rasierten Look scheint er aber genug zu haben.

