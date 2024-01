Wie im Film! J.Lo macht Ben Affleck eine Liebeserklärung

Love Is In The Air! Jennifer Lopez (54) und Ben Afflecks (51) Liebesgeschichte gleicht einem Märchen. Die beiden lernten sich 2002 während eines Filmdrehs kennen. Im Jahr 2004 trennten sich ihre Wege, da ihre Beziehung vor allem unter dem starken Medieneinfluss litt. Knapp 20 Jahre später bekommt ihre Partnerschaft eine zweite Chance! Die Sängerin ist auf Wolke sieben. Nun gibt sie ihren Fans einen tiefen Einblick in ihr Leben, vor allem in ihr Liebesleben.

"Ich war mir nicht sicher, ob ich jemanden wieder so lieben kann", gibt Jennifer preis. 2002 schrieb sie einen Song für Ben und erklärte, dass sie die wahre Liebe gefunden hatte. Als 2021 die Neuigkeit veröffentlicht wurde, dass "Bennifer" nach zwei Jahrzehnten ein Comeback feiert, dauerte es nicht lange, bis das Hollywood-Paar heiratete. Die Gefühlsachterbahn eignet sich perfekt für ihr kommendes Album "This Is Me...Now" und einen begleitenden Erlebnisfilm. Dieser ist ab dem 16. Februar auf Amazon Prime Video zu sehen und gibt einen intimen Einblick in ihr Liebesleben: "Die meisten meiner Alben handeln von der Liebe. Aber dieses hier liegt mir besonders am Herzen und zeigt, was ich wirklich fühle."

Obwohl die 54-Jährige eine hoffnungslose Romantikerin ist, ist die Popikone im Hinblick auf ihren Beruf durch und durch ehrgeizig. Im Laufe ihrer Karriere saß sie in der Jury von "American Idol", gewann Grammy Awards und ist angeblich die bestbezahlte Latina-Schauspielerin der Welt. Momentan ist sie auf der Pariser Fashion Week und besucht in atemberaubenden Looks die Modeschauen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Getty Images Jennifer Lopez bei den iHeartRadio Music Awards im März 2022 in Los Angeles

MEGA Jennifer Lopez auf der Pariser Fashion Week 2024

