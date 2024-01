Wie eine Elfe: Jennifer Lopez strahlt auf der Fashion Week

Die Pariser Fashion Week ist aktuell wieder im vollen Gange! Hochkarätige Designer führen ihre neusten Haute-Couture-Kollektionen vor. Das lassen sich auch nicht die Stars entgehen. Promis wie Kylie Jenner (26), Zendaya Coleman (27) oder Rihanna (35) sitzen in den Front-Rows der Modenschauen. Dabei sorgen sie mit ihren Outfits für viel Aufsehen. Nun legt Jennifer Lopez (54) einen absoluten Wow-Auftritt in Paris hin!

Auf diesen neuen Fotos ist die 54-Jährige auf dem Weg zur Show des Labels Elie Saab. Jennifer trägt ein mintgrünes, bodenlanges Chiffonkleid mit Raffungen. Darüber hat die "On The Floor"-Interpretin ein bodenlanges Cape mit pastellfarbenen 3D-Blüten umgelegt. Zu ihrem elfenhaften Look kombiniert sie cremeweiße Plateau-Stilettos. Eine grüne Samtschleife, die die Schauspielerin im Haar trägt, rundet den Look perfekt ab.

Auf der Show von Schiaparelli überraschte Jennifer mit einem neuen Haarschnitt. Die Schauspielerin präsentierte sich mit einem Longbob. Ihre Haare stylte sie im Wet-Look. Dazu trug die "The Mother"-Darstellerin einen weißen Statement-Mantel und eine auffällige Sonnenbrille.

