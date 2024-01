Ausfall bei "tv total": Katja Burkard muss einspringen!

Was war denn da los? Seit 2021 führt Sebastian Pufpaff (47) nun schon durch tv total. Damit trat er in ziemlich große Fußstapfen – immerhin war sein Vorgänger kein Geringerer als Stefan Raab (57). Mittlerweile ist Puffi aus dem Format aber nicht mehr wegzudenken und schaffte es, die Zuschauer mit seinen Witzen zu überzeugen. In der aktuellen Ausgabe muss der Kabarettist aber selbst von seinem Posten weichen. Katja Burkard (58) muss für Sebastian einspringen!

In der heutigen Folge war unter anderem der ausgeknockte Linienrichter beim Fußballspiel vom 27. Januar Thema. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt trifft auch Puffi ein Ball am Kopf – er muss aus dem Studio getragen werden! Doch für Ersatz ist bereits gesorgt. Katja vertritt ihren Kollegen sofort. "Da gehste ans Telefon, da ist da "tv total" dran. Da denkste: 'Wollen die mich verarschen?' Meistens ja! Aber jetzt wollten sie tatsächlich, dass ich bei einem Gag mitspiele!", erzählte die Moderatorin gegenüber RTL. Diese Gelegenheit habe sie sich nicht entgehen lassen wollen.

Es ist nicht das erste Mal, dass jemand für Sebastian einspringen muss. Im November 2022 hatte Michael Bully Herbig (55) einspringen müssen. In diesem Fall hatte es sich allerdings nicht um einen Scherz gehandelt – der 47-Jährige war wegen Krankheit ausgefallen.

ProSieben / Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

ProSieben / Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, Moderatorin

