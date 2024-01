Bekannte packen aus: Lügt Kim Virgina im Dschungel alle an?

Verdreht Kim Virginia Hartung (28) im Dschungelcamp die Wahrheit? Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin erzählte in der Abenteuer-Show bereits die eine oder andere spannende Geschichte. Neben emotionalen Einblicken in ihre gewaltsame Kindheit plauderte die Mannheimerin zuletzt über ihr Sexleben aus – und behauptete, mit The Weeknd (33) geschlafen zu haben. Viele Zuschauer wollten das nicht glauben. Nun packen Insider aus und enthüllen: Kim scheint bei dieser Geschichte zu lügen!

Auf Instagram teilt ein OnlyFans-Model mit dem Usernamen Savage am Mittwoch einige Screenshots von einem Chat mit Kim. In diesem geht es offenbar um den Musiker – und Kim schreibt dazu: "Eine Freundin hatte etwas mit dem! Ich schwöre, sogar über mehrere Monate!" Und auch die Love Island-Bekanntheit Livia Piotrowicz erklärt in ihrer Story: "Ich kenne sie über Jahre und wir waren auch sehr gut befreundet. Sie dropt eine Lüge nach der anderen. Sie erzählt Märchen, verdreht Geschichten, erzählt die Storys ihrer Freundinnen und verwendet sie als ihre eigenen!"

Mit ihren Geschichten konnte Kim bisher noch einige Zuschauer zum Anrufen bewegen. Ob sich das jetzt ändert? Die Promiflash-Leser haben zumindest keine Lust mehr auf die 28-Jährige. In einer aktuellen Umfrage machen sie erneut klar: Kim soll heute Abend aus dem Camp fliegen!

Getty Images The Weeknd im Mai 2023

RTL Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter

Glaubt ihr, dass Kim im Dschungelcamp die Wahrheit verdreht? Ja, definitiv! Nein, überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



