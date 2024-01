Dschungel-Fans sind sich sicher: Kim fliegt als Nächstes!

Das war knapp! Nach dem unfreiwilligen Auszug von Camper Heinz Hoenig (72) steht das Dschungelcamp auf dem Kopf. Unter Tränen verabschiedeten sich die Bewohner von dem Dschungel-Ältesten, da dieser aufgrund von gesundheitlichen Problemen das Camp frühzeitig verlassen musste. Für Kim Virginia (28) besteht jedoch eigentlich Grund zur Freude: Anstelle von Heinz hätte sie mit den wenigsten Anrufen eigentlich das Camp verlassen müssen. Die Promiflash-Leser sind sich jedoch einig: Kim muss als Nächstes dran glauben!

Muss Kim in der nächsten Folge das Camp verlassen? Die Promiflash-Umfrage [Stand 31. Januar, 09:00 Uhr] zeigt: Das Ergebnis ist eindeutig. Von 2.014 Teilnehmern sind 1.535 Leser, also 76,2 Prozent, der Meinung, dass das Dschungelabenteuer für Kim in der nächsten Folge vorbei sein wird. Nur 23,8 Prozent, also 479 Teilnehmer, sehen noch Hoffnung für die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Die Mehrzahl der Dschungel-Zuschauer denken also, Kim sollte schon mal ihre Sachen packen.

Ob für die 28-Jährige trotz des harten Urteils der Promiflash-Leser noch Hoffnung besteht? In den letzten Folgen hatte sie sich immerhin von einer sehr verletzlichen Seite gezeigt, was den Zuschauern imponierte. Ein Nutzer hatte auf Instagram kommentiert: "Fand das gerade sehr sympathisch, auch wenn es eine supertraurige Story war!"

