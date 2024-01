Fans begeistert: Kate Hudson veröffentlicht ihre Debütsingle

Darauf haben die Fans von Kate Hudson (44) sehr lange warten müssen. Dass die Schauspielerin auch gesanglich ziemlich begabt ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Trotzdem entschied sich die "Bride Wars"-Darstellerin bislang bewusst gegen eine Karriere als Sängerin. Nun traut sich die Golden-Globe-Preisträgerin doch, den Sprung in die Musikbranche zu wagen. Kate veröffentlichte vor wenigen Tagen ihre allererste Single!

Seit dem vergangenen Freitag können Fans Kates Lied "Talk About Love" hören. Der Rock-Pop-Song kommt bei den Fans richtig gut an. "Schöne Stimme. Herzlichen Glückwunsch", kommentiert ein Follower unter einem alten Instagram-Post von Kate. "Du bist nicht nur eine gute Schauspielerin, sondern auch eine gute Sängerin", lobt ein weiterer Fan die 44-Jährige.

Das musikalische Talent wurde Kate quasi in die Wiege gelegt. Ihr Vater Bill Hudson (74) war Mitglied der Band "The Hudson Brothers". Mit Songs wie "So You Are a Star" oder "Rendezvous" konnten die Brüder große Erfolge feiern.

Getty Images Kate Hudson auf der Paris Fashion Week 2023

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Instagram / theoliverhudson Oliver, Bill und Kate Hudson

