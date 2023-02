Vaterkomplex: Deshalb entschied sich Kate Hudson gegen Musik

Hätte sie sonst ihren Durchbruch in der Musikbranche gehabt? Kate Hudson (43) ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. Für ihre Performance in dem Musical-Drama "Almost Famous" gewann sie einen Golden Globe und wurde sogar für einen Oscar nominiert. Ihr gelang der große Durchbruch als Filmstar, dabei ist die Dreifachmama auch musikalisch ziemlich begabt. Aber aus einem bestimmten Grund verfolgte Kate keine Musikkarriere!

"Ich hatte mit einem Vaterkomplex zu kämpfen und ich wollte nichts tun, was mich mit ihm verbindet", erzählt Kate im Podcast "Table for Two". Sie habe definitiv gedacht, dass sie mit Musik durchstarten würde. Ihr Vater Bill Hudson (73) war Teil der Band The Hudson Brothers. Die "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Bekanntheit habe außerdem Angst gehabt, dass man ihre Musik nicht mögen könnte – und das als Tochter eines Sängers.

"Wenn ich [meine Musik] rausbringe und die Leute es nicht mögen, würde es mich zerstören", führt die Blondine aus. Es sei Kates einzige Verbindung zu ihrem biologischen Vater gewesen, weswegen sie in diesem Bereich keinesfalls scheitern wollte.

Getty Images Kate Hudson im Oktober 2022 in Madrid

Instagram / theoliverhudson Oliver, Bill und Kate Hudson

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

