Heinz Hoenig sonnt sich nach seinem Dschungel-Aus am Pool!

Badespaß statt Dschungelcamp-Drama! Heinz Hoenig (72) musste nach fast zwei Wochen überraschend den TV-Urwald verlassen. Das australische Ärzteteam rund um Dr. Bob (74) hatte entschieden, den Schauspieler aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung aus dem Camp zu nehmen. Die Trauer über sein Ausscheiden währte allerdings nicht lange: Glücklich fiel der Abenteurer seiner Ehefrau Annika beim ersten Wiedersehen in die Arme. Nun genießt Heinz die Zeit im Hotel und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen!

Fotos, die Bild vorliegen, zeigen den ehemaligen Camp-Ältesten zusammen mit seiner Liebsten am Pool. Das Ehepaar genießt die Zeit zu zweit im luxuriösen Außenbereich des Imperial Hotels, in dem alle Dschungel-Begleiter und die ausgeschiedenen Stars verweilen. Während Annika einen stylishen Leo-Bikini trägt und sich lässig ein Handtuch um die Hüfte wickelte, zeigt sich Heinz cool im Hawaiihemd.

Den Zuschauern war der Abschied vom Camp-Ältesten sichtlich schwergefallen. "Nein, wie schade. Heinz so eine sympathische und tolle Seele. Er war mein Favorit", bedauerte eine Instagram-Userin den abrupten Exit. "Es ist so schade. Heinz ist richtig aufgeblüht und war so sympathisch", schrieb ein weiterer trauriger Zuschauer.

Anzeige

RTL Heinz Hoenig, im Dschungelcamp 2024

Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige

RTL Heinz Hoenig bei seinem Dschungelcamp-Abschied

Anzeige

Welches Outfit findet ihr besser: den stylishen Leo-Bikini von Annika oder Heinz' Hawaiihemd? Den Leo-Bikini von Annika. Ganz klar: Heinz' Hawaiihemd! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de