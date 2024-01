Howdy! Hier zeigt sich Kim Kardashian im sexy Cowgirl-Look

Kim Kardashian (43) und ihre Schwestern bewiesen bereits vor einigen Tagen, wie schick sie selbst im Winterurlaub unterwegs sind. Der Kardashian-Jenner-Clan wurde in Aspen gesichtet. Sie hatten sich für einen Skitrip dorthin begeben und filmten dabei für ihre Realityshow The Kardashians. Natürlich tauchten von diesem Ausflug nicht nur Paparazzi-Fotos der Schwestern auf. Kim präsentiert im Netz neue Bilder von sich im süßen Cowgirl-Look.

"Nicht mein erstes Rodeo", schreibt Kim unter ihrem neusten Instagram-Post. Sie posiert in der luxuriösen Hütte während ihres Aufenthalts in Aspen mit einem Cowboyhut. Außerdem zeigt die vierfache Mama ihren durchtrainierten Bauch in einem weißen Crop Top und einer weiten schwarzen Hose. Die Fans finden ihr Country-Outfit total: "Iconic!". Ihre Schwester Khloé Kardashian (39) scherzt unter dem Beitrag: "Wir haben es kapiert, du bist süß, B*tch."

Nur wenige Tage davor zeigte sie sich supermodisch auf der Piste in einer eleganten schwarzen Skijacke und einer schwarzen Lederhose. Auf einem Schnappschuss steht sie frontal vor der Kamera und verdeckt einen großen Teil ihres Gesichts mit einer breiten, schwarzen Skibrille. Und auch Schwester Khloé ist auf einem Selfie mit ihrem riesigen Helm kaum wiederzuerkennen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim und Khloe Kardashian

