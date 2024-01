Keine Rose: Für diese Girls ist "Die Bachelors"-Reise vorbei

Zeit zum Abschied nehmen bei Die Bachelors. Noch 19 Damen sind im Rennen, um die Herzen der zwei Traummänner zu erobern. Mit Sebastian Klaus und Dennis Gries sind nämlich in diesem Jahr direkt zwei Hotties auf der Suche nach der Liebe. Doch auch in dieser Folge heißt es wieder Koffer packen für zwei Kandidatinnen. Für diese Ladies gab es dieses Mal keine Rose...

"Aktuell sind meine Gefühle völlig durcheinander", gesteht Sebastian vor der Nacht der Rosen. Auch Dennis spürt langsam, dass es ernst wird. Am Ende reicht es nicht für Annika Polay. Die Wienerin nimmt es sportlich: "Wir sind sehr unterschiedlich, deswegen ist es keine große Überraschung." Auch für Laura Boshe-Plois ist die Reise nun vorbei. "Bei mir war von Anfang an dieser Reiz nicht da", erklärt die Automobilkauffrau. Daher sei sie sogar froh über ihren frühen Exit.

Während Annika und Laura nun in den Flieger zurück nach Deutschland steigen, schwebt eine andere auf Wolke sieben: Katja bekommt den ersten Kuss der Staffel. Doch Dennis' Reaktion auf das Lippenbekenntnis kommt bei den Zuschauern nicht so gut an.

"Die Bachelors" läuft ab dem 17. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorher auf RTL+.

RTL / Pervin Inan-Serttas Annika, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL / Frank W. Hempel Laura Boshe-Plois, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL Dennis und Katja bei "Die Bachelors"

