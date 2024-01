Kim Kardashian zeigt schmerzvolle Ausbreitung von Psoriasis!

Das ist äußerst schmerzhaft für sie! Kim Kardashian (43) ist nicht nur für ihre Reality-TV-Serie The Kardashians bekannt, sondern auch als erfolgreiche Unternehmerin. Obendrein darf sich die Ex von Kanye West (46) über mehr als 364 Millionen Follower auf Social Media freuen, die sie an ihrem turbulenten Leben teilhaben lässt. Und das auch in schwierigen Momenten: Kim zeigt das Foto eines heftigen Schuppenflechteschubs!

In ihrer Instagram-Story postet sie mehrere Clips, in denen sie die Ausbreitung ihrer Psoriasis filmt. "Ich kann nicht leugnen, das ist schmerzhaft. Ich weiß nicht genau, was der Auslöser war, ich hab meine Ernährung nicht umgestellt. Ich habe schon alles versucht! Psoriasis ist scheiße!", schreibt die vierfache Mutter, während sie einen großen roten Fleck, der sich über ihren Unterschenkel ausbreitet, zeigt. Dabei wolle sie jetzt abklären lassen, wie es dazu kam.

Wie wichtig der 43-Jährigen ihr Körper ist, ist ein offenes Geheimnis. Und das beweist sie mehrfach im Netz, indem sie heiße Bilder ihres Bodys präsentiert, den sie durch regelmäßigen Sport in Form hält. So auch beispielsweise vor wenigen Wochen: Kim posiert in schwarzer Unterwäsche vor einem Spiegel und stellt dabei ihre hotten Kurven zur Schau.

Kim Kardashians Psoriasis im Januar 2024

Kim Kardashian im Februar 2023

Kim Kardashian, Model

