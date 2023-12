Nur in Unterwäsche: Kim Kardashian zeigt ihren hotten Body!

Sie zeigt, was sie hat! Im Oktober feierte Kim Kardashian (43) ihren 43. Geburtstag. Trotz vier Kindern ist die Unternehmerin nach wie vor top in Form – und dessen ist sie sich auch bewusst. Im Netz präsentiert die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nur zu gerne ihre Vorzüge in Form von sexy Pics und aufreizenden Videos. Nun stellt Kim abermals ihre unglaubliche Figur zur Schau!

Hot, hotter, Kim! Mit einem neuen Schnappschuss auf Instagram sorgt die 43-Jährige vermutlich erneut für Schnappatmung bei ihren Fans: Darauf setzt die Beauty ihren durchtrainierten Körper mal wieder gekonnt in Szene. Sie posiert nur in einem schwarzen Unterwäsche-Set vor dem Spiegel – und fasst sich dabei kokett durch die Haare.

Um ihren Body in Schuss zu halten, trainiert die Tochter von Kris Jenner (68) regelmäßig im Fitnessstudio. Seit August machen allerdings Gerüchte die Runde, dass Kim sich wieder unters Messer gelegt hat. Denn: Sie wurde auf dem Weg zu einem Beauty-Doc erwischt. Zu den Spekulationen hält sie sich aber bislang bedeckt.

Getty Images Kim Kardashian in Paris 2023

Getty Images Kim Kardashian im November 2023

Getty Images Kim Kardashian im November 2023

