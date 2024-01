Kim Virginia am Weinen: Wird sie nun zur Sympathieträgerin?

Kim Virginia (28) machte in der ersten Woche im TV-Urwald vor allem mit ihrem gehässigen Verhalten von sich reden. In den letzten Tagen zeigte das ehemalige Bachelor-Babe aber, dass unter ihrer harten Schale auch ein weicher Kern steckt. Mitcamperin Leyla Lahouar (27) kauft ihr das allerdings nicht ab und wirft der Influencerin Kalkül vor. Die harten Worte der Reality-TV-Darstellerin treffen Kim sichtlich und sie weint bittere Tränen – bei den Zuschauern kann Leyla mit ihrem Verhalten ebenfalls nicht punkten!

"Gott, Kim so schluchzen zu hören, tut mir so weh", zeigt sich ein X-User mitfühlend. "Leyla macht sich sehr unsympathisch", meint ein weiterer Zuschauer. "Ich finde es so eklig, wie Leyla das da falsch erzählt und wie sie da lachend reinkommt, während sie jemanden zum Heulen gebracht hat? Das ist echt Mobbing langsam", äußert ein anderer Zuschauer sein Unverständnis für das Auftreten der 27-Jährigen.

Für Kim könnte es in den nächsten Tagen noch unangenehmer im Camp werden: Ihre Ex-Affäre Mike Heiter (31) bekam von Dschungelbegleiter Eugen Lopez die Erlaubnis für die Flirtoffensive mit Leyla. Mike hatte sich in den letzten Tagen noch etwas zurückgehalten, da sein Kumpel vor dem Dschungel-Einzug bereits Kontakt zu der brünetten Beauty hatte.

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungel-Telefon

