Lala Kent plant zweites Kind mit assistierter Befruchtung

Lala Kent (33) will ihre Familienplanung nicht von einem fehlenden Partner abhängig machen. Zusammen mit ihrem Ex Randall Emmett hat sie ihre zweijährige Tochter Ocean. Der Produzent betrog die TV-Persönlichkeit allerdings noch während der Schwangerschaft – ihr zweites Kind will sie deshalb ohne einen Partner und mithilfe eines Samenspenders bekommen. Nun verrät Lala, für welche Befruchtungsmethode sie sich entschieden hat.

Für ihre Soloschwangerschaft wird sie die assistierte Befruchtung IUI nutzen. Bei der Intrauterinen Insemination werden aufbereitete Spermien mithilfe eines Katheters in die Gebärmutter transportiert. "Es ist die wildeste Sache der Welt. Als mein Arzt es mir erklärte, dachte ich: 'Oh, das ist so, als wäre ich mit jemandem im Schlafzimmer, aber ich muss nicht auf das große O warten'", freut Lala sich gegenüber People. Mit IUI könne der "Vanderpump Rules"-Star die Kontrolle über die Situation behalten, da das Ganze wesentlich wissenschaftlicher als Sex sei: "Ich glaube einfach nicht, dass die Suche nach einem Partner und das Verlieben in jemanden etwas damit zu tun haben, ein Kind auf die Welt zu bringen."

Lala habe für sich entschieden, dass sie ihren Kinderwunsch nicht von einer anderen Person abhängig machen will. "Wenn Sie sich Kinder wünschen und nur darauf warten, dass 'diese Person' in Ihr Leben tritt, lassen Sie uns über einen anderen Weg sprechen, den wir einschlagen können", fordert sie.

Anzeige

Getty Images Lala Kent mit ihrer Tochter Ocean im September 2022 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / lalakent Lala Kent, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / lalakent Lala Kent mit ihrer Tochter Ocean

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de