Mimi Fiedler hat ihre Alkoholsucht noch "nicht überwunden"

Mimi Fiedler (48) möchte über ihre Krankheit informieren! 2020 hatte die ehemalige Schauspielerin zum ersten Mal darüber gesprochen, dass sie lange Zeit alkoholabhängig gewesen war. Seitdem spricht die Nachtschwestern-Darstellerin offen über ihre Geschichte und hat sogar ein Buch über diese schwierige Zeit verfasst. Auch wenn sie seit mittlerweile sechs Jahren trocken ist, holt sie die Vergangenheit manchmal ein: Mimi hat ihre Alkoholsucht noch nicht überwunden.

In ihrem Podcast "So bin ich eben", spricht sie über einen Moment im vergangenen Mai, in dem sie ihre Abhängigkeit fast wieder eingeholt hätte. "Ich bin immer noch süchtig. Meine Alkoholsucht ist nicht überwunden", verrät sie. Auch wenn sie aktuell nicht krank sei, würde sie immer Alkoholikerin bleiben. Deswegen sei Mimi auch fast wieder rückfällig geworden: "Es war wie eine Keule, die auf mich eingedroschen ist von hinten. Der Saufdruck war einfach wieder da, wie ein ungebetener Gast."

Nicht nur Mimi hat ein Alkoholproblem – auch Jenny Elvers (51) gab öffentlich zu, süchtig zu sein. Die Moderatorin wurde im vergangenen Sommer sogar rückfällig. "Ich fühle so doll für dich und umarme dich von Herzen. Ich hoffe, deine Begleiter sind weder Scham noch Schuld, sondern einzig und allein die Hoffnung auf erneute Nüchternheit. [...] Du schaffst das", widmete Mimi ihr daraufhin rührende Worte.

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler, Schauspielerin

Getty Images Mimi Fiedler, Schauspielerin

Getty Images Mimi Fiedler 2016 in Hamburg

