So schlimm war Mimi Fiedlers Alkoholsucht für ihre Tochter

Mimi Fiedler (46) spricht in der Öffentlichkeit ganz offen über eine schwere Zeit in ihrem Leben: Die deutsche Schauspielerin war viele Jahre lang alkoholabhängig. Inzwischen hat die Nachtschwestern-Darstellerin ihre Abhängigkeit aber im Griff und ist seit knapp vier Jahren trocken. Aber wie nahm eigentlich Mimis Tochter Ava die Alkoholsucht ihrer Mutter wahr? Die 20-Jährige rief sich diese schwere Zeit jetzt in Erinnerung...

Im Gala-Interview erklärte Ava jetzt, dass die Zeit, in der ihre Mutter Mimi alkoholabhängig war, auch für sie selbst "sehr intensiv" gewesen sei. "Es war keine schöne Zeit", betonte die 20-Jährige. Trotzdem habe sie nicht das Gefühl gehabt, dass die Sucht ihrer Mutter auch ihren eigenen Alltag im Griff gehabt habe. "Es waren Momente. Es war nicht so, dass unser Leben dadurch komplett ganz schlimm beeinflusst wurde", stellte sie nämlich klar.

Ava habe außerdem niemals den Glauben an ihre Mutter aufgegeben. "Wir hatten immer Hoffnung und wir haben an sie geglaubt", rief sie sich in Erinnerung und fügte hinzu: "Und ich glaube, das hat uns da ganz gut begleitet und durchgebracht."

Mimi Fiedler, Schauspielerin

Mimi Fiedler, Schauspielerin

Mimi Fiedler, Schauspielerin

