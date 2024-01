Riley Keough will Lisa Marie Presleys Schulden nicht zahlen!

Dafür will sie nicht aufkommen! Lisa Marie Presley (✝54) ist im Januar vergangenen Jahres ganz plötzlich verstorben. Ein Dünndarmverschluss hatte zum Ableben des einzigen Kindes von Elvis Presley (✝42) geführt. Ihr Erbe führte zu einem kleinen Familienstreit. Letztendlich wurde ihrer Tochter Riley Keough (34) die Verwaltung des gesamten Nachlasses und ihres Treuhandfonds zugesprochen. Nun tauchen jedoch Schulden von Lisa auf – aber Riley will diese nicht begleichen!

2010 hat die 54-Jährige laut TMZ ein Anwesen in Großbritannien erworben und dafür einen Kredit bei der Barclay's Bank aufgenommen. Das Institut behauptet jetzt, dass noch rund 1,5 Millionen Euro des Darlehens beglichen werden müssen und will, dass dieses Geld vom Treuhandfonds der Verstorbenen bezahlt wird. Riley geht dagegen rechtlich vor. Ihre Gründe: Lisa Marie habe die Zinszahlungen für den Kredit nur zwischen 2010 und 2015 garantiert und außerdem habe die Bank eine Verjährungsfrist für ihre Forderung verpasst. Ein Richter muss nun entscheiden, wie es weitergeht.

Erst vor wenigen Wochen jährte sich Lisa Maries Todestag zum ersten Mal. Ein schwerer Tag für die Familie. "Es ist jetzt ein Jahr her, dass du gestorben bist. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke und dich vermisse. Ruhe in Frieden, Lisa", trauerte ihre Mutter Priscilla auf Instagram.

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley im Jahr 2013

