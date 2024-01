Twenty4tims Mama reagiert auf Sex-Geständnis im Dschungel

Mit diesen Dschungelcamp-Szenen hat sie sicherlich nicht gerechnet! In der gestrigen Folge sorgte Kim Virginia Hartung (28) wieder einmal für Aufsehen: Im Sex-Talk mit Twenty4tim (23) behauptete sie, mit Megastar The Weeknd (33) geschlafen zu haben. Doch nicht nur Kim verriet das ein oder andere intime Geheimnis: Der Content Creator berichtete seiner Camp-Kollegin, bereits Sex im Bett seiner Mutter gehabt zu haben. Für Tims Mama kommt dieses Geständnis ziemlich überraschend – denn Tina wusste nichts davon!

Im Interview mit RTL reagiert die Mama des 23-Jährigen auf sein Techtelmechtel in ihren Gemächern: "Hat er nicht gesagt?!" Droht Tim nach seiner Zeit in der australischen Wildnis etwa Ärger mit seiner Mama? "Ich weiß nur nicht, ob in der alten Wohnung oder schon in der neuen Wohnung. Da muss ich noch mal nachhaken", offenbart Tina. So oder so scheint sie den Sex-Talk ihres Sohnes und dem damit verbundenen Geständnis ziemlich locker zu sehen. "Dann ist es so. [...] Jetzt ist es passiert. Da ist man einmal im Urlaub...", lacht sie abschließend.

Bei der The-Weeknd-Beichte und dem Bett-Geständnis blieb es allerdings nicht. Auch verriet Kim, dass sie aktuell ein Auge auf einen bestimmten Mann geworfen habe – und zwar nicht auf ihren Ex-Flirt Mike Heiter (31), sondern auf den Dschungel-Moderator Jan Köppen (40)! "Ich finde den süß. Ich mag eloquente Männer", begründete sie ihre Wahl.

Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

Anzeige

Getty Images Jan Köppen im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de