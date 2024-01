Über zehn Jahre! Diese Looks bereut Sophia Bush total

Sophia Bush (41) lässt kein gutes Haar an ihren modischen Entscheidungen! Das letzte Jahr hat die Schauspielerin in vielen Belangen verändert: Die Trennung von ihrem Mann nach nur einem knappen Jahr Ehe hat ihr ganzes Leben durcheinandergewirbelt und sie wieder zurück zu sich selbst geführt. Doch auch allgemein kann die Seriendarstellerin sich nicht mehr mit ihrem früheren Ich identifizieren: Sophia findet alle Outfits, die sie von 2003 bis 2013 auf dem roten Teppich getragen hat, total schlimm!

Auf Instagram wird sie von ihren Stylisten gefragt, ob sie einen bestimmten Look bereue. "Meine erste TV-Show feierte 2003 Premiere. Die gesamten ersten [...] zehn Jahre meiner Karriere verfolgte mich der rote Teppich", stellt Sophia daraufhin fest. Deswegen könne sie sich gar nicht entscheiden, welcher ihrer fragwürdigen Looks der schlimmste sei: "Es gibt eine Million, die in meinem Kopf in einer Montage [...] im Schnelldurchlauf ablaufen."

Inzwischen scheint Sophia ihren eigenen Stil aber gefunden zu haben und sich auf dem roten Teppich wieder richtig wohlzufühlen. Im September posierte der "One Tree Hill"-Star beispielsweise in einem lässigen braunen Zweiteiler aus Rock und Jacke für die Fotografen.

Anzeige

Getty Images Sophia Bush im Jahr 2008 in New York

Anzeige

Getty Images Sophia Bush im Januar 2009

Anzeige

Getty Images Sophia Bush im September 2003

Anzeige

Wie findet ihr die modischen Entscheidungen von Sophia Bush? Nicht so schlimm, wie sie sagt! Schon sehr daneben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de