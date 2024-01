Zu viel zu tun: Verlässt Christian "Let's Dance" für immer?

Müssen die Zuschauer für immer auf Christian Polanc (45) verzichten? Am Mittwoch wurden die Profitänzer der 17. Let's Dance-Staffel bekannt gegeben. Der gebürtige Ingolstädter ist jedoch nicht dabei – zum ersten Mal seit 2010! Stolze 15 Mal war er bisher in der Tanzshow zu sehen. Viermal konnte er sich den Sieg sichern, achtmal stand er insgesamt auf dem Treppchen. Doch warum tanzt Christian in diesem Jahr nicht mit?

"Ich habe einfach mittlerweile zu viele andere wichtige Aufgaben in meiner Tanzschule", erklärt der 45-Jährige auf Instagram. Auch mit seinem Tanzfitnessprogramm und anderen Projekten habe er alle Hände voll zu tun: "Das ist mit dem enormen zeitlichen Aufwand als Profi bei 'Let's Dance' nicht mehr unter einen Hut zu bringen und hat schon in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich meine eigenen Unternehmungen ausgebremst habe, was kein gutes Gefühl ist." Ob er jemals wieder für das Format vor der Kamera stehen wird, ist fraglich.

Christian deutet sogar an, dass es für ihn das Ende seiner "Let's Dance"-Zeit sein könnte: "Vielen Dank an RTL, Seapoint Productions und das gesamte 'Let's Dance'-Team vor und hinter den Kulissen für 15 Jahre unglaubliche Erlebnisse und Momente, die mich für immer begleiten werden!" Dennoch werden die Fans nicht ganz auf ihn verzichten müssen. Er möchte die Sendungen mit einem Podcast und Livestreams begleiten.

Anzeige

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Christian Polanc im Jahr 2019

Anzeige

Stefan Gregorowius / ActionPress Susan Sideropoulos und Christian Polanc 2007 bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de