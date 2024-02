Das sind die Mädels der 19. "Germany's Next Topmodel"-Season

Germany's Next Topmodel rückt immer näher! In diesem Jahr geht Heidi Klums (50) Modelshow in die 19. Runde. Und die neue Staffel bringt viel Neues mit sich: Zum ersten Mal dürfen sich auch Männer bewerben. Und damit muss die Modelmama einiges ändern – so gibt es getrennte Schlafräume und am Ende auch zwei Gewinner. Jetzt stellt Heidi auch endlich ihre diesjährigen Kandidatinnen vor: Das sind die neuen GNTM-Mädels!

Auf der Presseseite von ProSieben können sich die Fans schon vorab die neuen Kandidatinnen anschauen. Wie auch schon in den vergangenen Jahren sind die Mädels ein bunter Mix. So will die 23-jährige Xenia Heidi vor allem mit ihrem Humor bezirzen. Die Berlinerin Sara träumt schon lange vom Modeln und zieht ihr Selbstbewusstsein aus der Verarbeitung von Erfahrungen mit Bodyshaming. Lydwine wechselt aus Lust und Laune jede Woche die Frisur – das Umstyling dürfte ihr also wenig Angst machen. Anders als Mitstreiterin Lilian: "Wenn meine Haare abkommen würden, dann wäre es vorbei bei mir." Das Problem dürfte die Mannheimerin Lilli nicht haben: Mit Stolz trägt sie ihren Buzz-Cut!

Erste Modelerfahrungen bringt Leoni mit. Schon vor einigen Jahren stand sie vor der Kamera und hat richtig Spaß dabei. Die richtigen Maße bringt auf jeden Fall die 24-jährige Lea mit. Sie ist mit 1,81 Meter eine der größten Kandidatinnen. Da mithalten kann aber auch Fabienne: "Ich habe mehr Beine als Oberkörper." Kadidja weiß zumindest schon, was es heißt, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen: Die Wienerin pendelt zwischen ihren Jobs in der Krankenpflege und als Kosmetikerin. Auf die Action im Job freut sich auch Alexandra – Höhe und rasantes Tempo machen ihr keine Angst.

Getty Images Heidi Klum, Model

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

