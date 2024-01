Wie kommen die neuen "Germany's next Topmodel"-Regeln an?

Germany's Next Topmodel wird bekommt einen neuen Anstrich! Auch in diesem Jahr wird Heidi Klum (50) wieder nach dem nächsten Laufstegwunder suchen. Und dabei setzt die Beauty auf neue Regelungen: Da sowohl Frauen als auch Männer teilnehmen dürfen, wird es auch zwei Sieger geben. Zudem sollen die Kandidaten in nach Geschlecht getrennten Schlafzimmern übernachten. Was halten die Fans von diesen Neuerungen?

In einer Promiflash-Umfrage ist die Mehrheit der Leser begeistert von dem Konzept des Doppelsieges. Knapp 74 Prozent der Teilnehmer (691 von insgesamt 932 Votes) finden es super, dass ein Mann und eine Frau gewinnen können. Ebenso einig sind sich die Fans bezüglich der getrennten Schlafzimmer – 84,5 Prozent der Umfrageteilnehmer sind froh, nicht durch mögliche Lovestorys von dem Modelwettbewerb abgelenkt zu werden.

Im Netz sorgen Heidis neue Regeln ebenfalls für eine Menge Gesprächsstoff – die Fans nehmen es mit Humor. "Was sagt sie dann statt: 'Und nur EINE kann Germany's Next Topmodel werden?'", kommentiert ein User auf Instagram in Bezug auf Heidis ikonischen Satz.

Getty Images Sayana Ranjan beim GNTM-Finale 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum, Mai 2019

