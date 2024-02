Diese Rolle spielte Jürgen Klopps Frau bei seinem Rücktritt

Seine Frau hatte ihre Finger mit im Spiel! Jürgen Klopp (56) war schon bei Borussia Dortmund ein erfolgreicher Trainer gewesen. Unter seiner Leitung wurde der Traditionsverein zweimal Deutscher Meister. Genauso erfolgreich ging es für ihn beim FC Liverpool weiter. Seit 2015 stand er dort unter Vertrag und konnte mit dem Topklub bereits die Champions League gewinnen. Doch trotz aller Erfolge zog er die Reißleine und kündigte. An Jürgens Rücktritt war seine Frau jedoch nicht ganz unbeteiligt.

Wie t-online berichtet, soll seine Frau Ulla schon 2022 bei seiner Vertragsverlängerung Einfluss gehabt haben. "Ulla will bleiben. Also, was tust du als guter Ehemann, wenn die Frau bleiben will? Du bleibst", sagte er damals. Wie der 56-Jährige nun in einem YouTube-Video seines Vereins berichtet, habe seine Frau vollstes Verständnis dafür, dass er sich jetzt doch für eine Auszeit entschieden habe. Jürgen habe Ulla gänzlich in seine Entscheidung eingeweiht: "Ich habe es ihr erklärt, so wie ich es jetzt euch erkläre, vielleicht mit mehr privaten Details. Aber ansonsten war es sehr ähnlich." Ulla wolle, dass es ihrem Mann gut geht.

Jürgens plötzlicher Rücktritt sorgte vermutlich bei vielen Fans für Fassungslosigkeit. "Ich kann verstehen, dass es ein Schock für viele sein wird", schrieb der gebürtige Stuttgarter auf X. "Mir geht die Energie aus. Ich glaube, ich weiß schon länger, dass ich das irgendwann verkünden muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann", erklärte Jürgen seine Entscheidung.

Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp

Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp

Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp, Fußballtrainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de