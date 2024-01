"Germany's Next Topmodel" kürt dieses Jahr zwei Gewinner!

Dieses Jahr gibt es doppelte Freude bei Germany's Next Topmodel! Schon in wenigen Wochen geht es endlich wieder los – die 19. Staffel von Heidi Klums (50) beliebter Model-Castingshow feiert am 15. Februar Premiere. In diesem Jahr dürfen sich die Fans über eine aufregende Neuerung freuen: Zum ersten Mal dürfen Männer mitmachen. Jetzt verrät Heidi: Es wird deshalb auch zwei Sieger geben!

Im Interview mit HÖRZU gibt die Model-Mama ein paar Details zur neuen Staffel preis. Das krasseste: "Am Ende gibt es eine Gewinnerin und einen Gewinner, also nicht nur ein 'Germany's Next Topmodel'. Insofern stimmt es nicht mehr, dass 'es nur eine geben kann.'" Die zwei Sieger bekommen jeweils 100.000 Euro und werden beide auf dem Cover der Harper's Bazaar zu sehen sein.

Die männlichen und weiblichen Kandidaten werden sich im Laufe der Castingshow außerdem unterschiedlichen Challenges, Fotoshootings und Modenschauen stellen müssen. "Weil es immer noch Unterschiede gibt. Beispielsweise laufen in Paris, Mailand, London und New York die Männer nicht auf hohen Schuhen, auch wenn es inzwischen ab und zu vorkommt", begründet Heidi.

