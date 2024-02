Fliegt sie heute? Ihr wünschen die Fans das Dschungel-Aus!

Sind die Stunden gezählt? Im Dschungelcamp beginnt so langsam, aber sicher der Endspurt. Sechs Promis sitzen noch am Lagerfeuer und kämpfen ganz nebenbei um die Krone – denn schon am Sonntag findet das große Finale statt. Schon mehrfach musste Kim Virginia Hartung (28) um ihren Verbleib im Camp bangen, schaffte es aber immer eine Runde weiter. Doch auch heute könnte es eng werden!

Denn in der heutigen Promiflash-Umfrage [Stand: 1. Februar; 17:30] sind sich die Leser mal wieder einig: Sie wollen die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht mehr in der Show sehen! 72,7 Prozent der Teilnehmer (4.834 von 6.649 Votes insgesamt) haben keine Lust mehr auf die Strapazen rund um die Influencerin. Ebenfalls gefährdet ist heute Abend Leyla Lahouar (27) und auch für Twenty4tim (23) könnte es eng werden...

Ob Kim und Leyla wohl wegen ihres Zickenkriegs auf der Abschussliste stehen? Immerhin liefern sich die beiden TV-Bekanntheiten seit Tagen einen Schlagabtausch – in dessen Fokus Mike Heiter (31) steht. Der Fanliebling bandelte mal mit Kim an, jetzt will er aber Leyla kennenlernen. Und sein Ex-Flirt findet das gar nicht lustig...

Kim Virginia und Twenty4tim im Dschungelcamp

Leyla Lahouar und Twenty4tim im Dschungelcamp

Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

