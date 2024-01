Nach Krönung: König Frederik begibt sich auf erste Reise!

Es ist seine erste Reise! 14 Tage nachdem Königin Margrethe (83) bekannt gegeben hatte, dass sie zeitnah abdanken wird, wurde ihr Sohn Frederik (55) zum neuen König von Dänemark ernannt – sowie seine Frau Mary (51) zur Königin. Seit rund zwei Wochen ist Frederik also nun das neue Oberhaupt der Monarchie. Aktuell absolviert er bereits seinen ersten Auslandsbesuch als König!

Auf Fotos, die Mail Online vorliegen, scheint der 55-Jährige seine erste Reise zu genießen. Heute traf sich der royale Familienvater mit dem Präsidenten Andrzej Duda in Warschau und präsentierte den Kameras ein herzliches Lächeln. Drei Tage wird der König in Polen unterwegs sein. Zu den Gründen der Reise sollen unter anderem Energieeffizienz und eine klimafreundliche Landwirtschaft zählen.

Ob es zu Hause auch so gut läuft? Vor ein paar Monaten hatten sich Gerüchte bezüglich einer vermeintlichen Affäre des Adligen mit einer mexikanischen Schauspielerin verbreitet, was er allerdings dementiert hatte. Journalistin Paloma Barrientos sieht das anders. "Frederik war verliebt in Genoveva und ist immer noch verliebt. Das war kein Flirt – Genoveva ist für Flirts nicht zu haben. Es war kein Herumalbern", offenbart die Spanierin bei "TardeAR".

Getty Images Prinz Frederik und Königin Margrethe bei der Staatsratsitzung

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark im November 2023

