Nach Rocky: Kourtney und Travis Barker wollen weiteres Kind

Schmieden sie bereits Pläne? Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (48) hatten sich 2022 das Jawort gegeben und sich seitdem sehnlichst ein gemeinsames Kind gewünscht. Im Juni vergangenen Jahres verkündete die Unternehmerin dann die frohe Botschaft: Sie und ihr Liebster erwarten Nachwuchs! Im Herbst war es dann so weit: Sohnemann Rocky erblickte das Licht der Welt. Nun verrät ein Insider: Kourtney und Travis wünschen sich noch ein gemeinsames Baby!

Allerdings wollen die Turteltauben mit der Schwangerschaft noch warten, bis ihr jüngster Spross etwas größer ist. "Da Rocky noch so jung ist und sie sich an ihm erfreuen, wäre nächstes Jahr der früheste Zeitpunkt, um über weitere Kinder nachzudenken", plaudert der Informant gegenüber Daily Mail aus. Doch dadurch, dass der The Kardashians-Star eine schwierige Schwangerschaft hinter sich hat, möchten der Musiker und seine Herzdame dieses Mal wohl einen anderen Weg gehen: "Sie haben darüber gesprochen, ein weiteres Kind zu bekommen, aber dieses Mal würden sie wahrscheinlich eine Leihmutter nehmen."

In Kourtneys Schwangerschaft mit Rocky kam es zu einem dringenden medizinischen Eingriff: Der Fötus musste im Mutterleib operiert werden. "Als jemand, der in der Vergangenheit drei wirklich einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vor einer dringenden fetalen Operation vorbereitet", erklärte sie auf Instagram. Damals verriet sie nicht genau, warum der Eingriff notwendig gewesen war, dankte jedoch den Ärzten dafür, dass sie das Leben ihres Babys gerettet haben.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de