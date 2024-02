Regelverstöße: Im Dschungelcamp gibt es keinen Luxus mehr

Die letzten Tage werden für die Stars noch einmal richtig hart! Im Dschungelcamp kämpfen die verbliebenen Promis Kim Virginia Hartung (28), Lucy Diakovska (47), Fabio Knez, Mike Heiter (31) Leyla Lahouar (27) und Twenty4tim (23) auf den letzten Metern noch um die Krone – doch der Weg dahin könnte noch lang und steinig werden: Die Dschungelcamper müssen ihre Luxusgegenstände abgeben!

Eigentlich wissen die Stars und Sternchen, dass sie sich im australischen Busch an Regeln halten müssen – sonst drohen Konsequenzen in Form von Verlust ihrer Luxusgegenstände. Offenbar tritt genau das jetzt wieder ein. "Sie müssen ihre Luxusgegenstände abgeben und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, das tut jetzt richtig weh, vor allem auf diesen letzten Metern", sagt RTL-Reporterin Luisa Hillmeier live aus Australien. Ab heute Abend müssen die Dschungelbewohner also wieder auf Zigaretten und Co. verzichten.

Bereits vor einigen Tagen mussten die Camper ihre persönlichen Gegenstände abgeben, da es zuvor rund 80 Regelverstöße gegeben hatte. Von der Strafe waren allerdings nur die Raucher betroffen – sie mussten ihre Kippen abgeben. Ob diesmal wirklich alle Dschungelbewohner bestraft werden?

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia und Twenty4tim im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

