"Sucht sich Showtime": Felix von Jascheroff ätzt gegen Kim

Felix von Jascheroff (41) bezieht Stellung. Der GZSZ-Star musste das Dschungelcamp am Mittwochabend verlassen. Bis dahin dominierte das Reality-Format vor allem ein Thema: das Drama rund um Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31). Die einstige Bachelor-Kandidatin machte ihrem Ex-Flirt immer wieder heftige Vorwürfe – damit brachte sie aber weniger ihn, sondern eher die anderen Camper auf die Palme. Auch Felix lässt nach seinem Rauswurf kein gutes Haar an Kim!

"Dieses ganze Kim-Mike-Thema geht mir tierisch auf den Sack. Ich finde es schade, dass der Fokus so darauf gelegt wird. Wenn sie da ihr Ding machen wollen, dann sollen sie es tun. Es ist einfach nicht das richtige Thema für das Dschungelcamp, es gehört da nicht hin", ärgert sich der Schauspieler im Interview mit Promiflash. Das Thema sei für ihn mittlerweile erledigt. Er habe andere Dinge, über die er sich Gedanken machen müsse. "Kim ist kein Mensch, den ich in meinem Leben lasse. Es gibt halt echte Leute und es gibt halt fake Leute. [...] Kim sucht sich Showtime und die sucht sie sich das auf diese Art und Weise", betont der gebürtige Berliner.

Neben Kim sorgt aber auch Leyla Lahouar (27) in Bezug auf Mike für Aufmerksamkeit. Die Food-Influencerin und der gelernte Kfz-Mechatroniker scheinen sich ziemlich gut zu verstehen und langsam ein wenig anzunähern. Doch auch dazu hat Felix eine klare Meinung: "Wenn er Spaß haben will, dann soll er das machen. Ich habe mich auch gut mit Leyla verstanden, alle haben sich gut mit Leyla verstanden. Nur weil man da vielleicht mal einen Blickkontakt mehr hat als der andere – dass es dann gleich in so eine Richtung geschoben wird..."

Anzeige

RTL Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, David Odonkor, Felix von Jascheroff

Anzeige

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de