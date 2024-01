Liebesurlaub? Bradley Cooper und Gigi Hadid reisen zusammen

Die Liebe braucht auch mal Ferien! Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (28) werden regelmäßig gemeinsam gesichtet. Seit Oktober wird dem berühmten Schauspieler eine Beziehung mit dem Supermodel nachgesagt. Sogar ein Haus in der Nähe ihrer Mutter soll sich der 49-Jährige gekauft haben. Geht es jetzt in den ersten Urlaub als verliebtes Pärchen? Aktuelle Bilder zeigen Gigi und Bradley auf einer gemeinsamen Reise.

Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, reisten Bradley und seine Freundin zusammen nach London. Das Paar wurde bei der Abreise aus New York gesichtet. Nachdem der Filmregisseur bei der Oscar-Nominierung für die "Beste Regie" übergangen wurde, traten sie am Tag darauf ihren Urlaub an. Das Supermodel war lässig in Jeans und weiter Lederjacke unterwegs. Der Schauspieler trug eine schwarze Jacke, eine dazu passende Hose und ein kariertes Hemd.

Erst kürzlich hatte sich Bradley in Klamotten von Gigis Modelabel gezeigt – nun erneut. Auf der Reise nach London trug er das gleiche Strickhemd, in dem er auch auf der offiziellen Social-Media-Seite der Firma zu sehen ist. Der "Hangover"-Darsteller scheint mit Überzeugung die Modemarke seiner Liebsten zu unterstützen.

Getty Images Gigi Hadid im Oktober 2023

Backgrid Bradley Cooper, Schauspieler

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Wie findet ihr die Reiselooks von Bradley Cooper und Gigi Hadid? Sie sehen cool aus. Die Looks finde ich langweilig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



