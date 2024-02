Zwillinge und Co.: Das sind die männlichen GNTM-Kandidaten!

Fans aufgepasst! Die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel steht in den Startlöchern: Am 15. Februar läuft bereits die erste Folge im TV. In diesem Jahr gibt es in der beliebten Castingshow einige Änderungen: Erstmals durften sich auch Männer bewerben, weswegen es auch zwei Sieger geben wird – eine Frau und einen Mann. Nun ist bekannt, wer um den Sieg kämpfen wird: Das sind die GNTM-Boys!

ProSieben veröffentlicht die ersten männlichen Kandidaten. In der 19. Staffel wird unter anderem Aldin sein Talent als Model unter Beweis stellen. Der 22-Jährige bringt schon Erfahrung mit: Er belegte den dritten Platz bei "Switzerland's Next Topmodel". Ein weiterer bekannter Teilnehmer ist Jermaine. Der 19-Jährige ist hauptberuflich Influencer und lief sogar schon auf der New York Fashion Week. Der 24-Jährige Julian aus Oedheim kommt nicht alleine zu GNTM: Er bringt seinen Zwillingsbruder Luka mit.

Kandidat Pitzi dürfte mit seinem außergewöhnlichen Look auffallen. Der Hamburger trägt einen Vokuhila und hat einige Tattoos auf seiner Haut. Der 22-jährige Marvin aus Bielefeld hat einen besonderen Hintergrund: Er ist adlig und möchte sich auch in der TV-Show den Thron schnappen.

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

Instagram / heidiklum "Germany'S Next Topmodel"-Jurorin Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

