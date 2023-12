Keine Besuche: So werden Danny Mastersons erste Tage in Haft

Was steht ihm bevor? Danny Masterson (47) hat dieses Jahr für reichlich Negativschlagzeilen gesorgt: Im Mai wurde der "Die wilden Siebziger"-Star in zwei von drei Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Seine Strafe: 30 Jahre Haft. Diese muss er in einem Gefängnis in Kalifornien absitzen, in dem er sich seit dieser Woche befindet. Und dort wird er streng überwacht: So hart werden Dannys erste Tage im Knast!

Wie TMZ berichtet, durchlaufe der 47-Jährige seit seiner Einlieferung ins North Kern Staatsgefängnis in Delano einen Aufnahme- und Klassifizierungsprozess, der bis zu 90 Tage dauern könne. In dieser Zeit dürfe Danny keine Familienbesuche empfangen und habe nur eingeschränkten Zugang zu Unterhaltung und seinem persönlichen Eigentum. In der ersten Woche in Haft könne er einen Anruf tätigen. Danach stehe ihm ein Anruf pro Monat zu, bis der Aufnahmeprozess abgeschlossen ist. Dann bekomme er auch seine vollen Gefängnisprivilegien.

Nach Abschluss der Klassifizierungszeit stehen Danny einige Möglichkeiten zur Verfügung, die ihm bei seiner Eingliederung in die reale Welt nach Haftabschluss helfen sollen. Ein Vertreter der kalifornischen Strafvollzugsbehörde hat gegenüber RadarOnline erklärt, er könne sich im Gefängnis in einigen Bereichen weiterbilden: Karosserie- und Unfallinstandsetzung, Schreinerei, Elektrik, Malerei, Klempnerei, Dachdeckerei, Schweißen, Zimmerei und im allgemeinen Bauwesen.

Danny Masterson im Mai 2015

Danny Masterson, Schauspieler

Danny Masterson, Schauspieler

