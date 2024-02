Ist Twenty4tim fake? Das sagen die Dschungelbegleiter dazu

Was ist dran an Twenty4tims (23) Verhalten? Im Dschungelcamp nahmen Felix von Jascheroff (41), Fabio Knez und Leyla Lahouar (27) den Influencer in die Mangel: Sein Verhalten sei aufgesetzt und er erzähle Geschichten nur, um seinen privaten Vorteil daraus zu ziehen. Die Begleiter der Camper haben das im Hotel mitbekommen und nehmen ihn nun in Schutz: Tim macht alles richtig!

Im Gegensatz zu Fabio vertritt seine Freundin Darya Strelnikova eine ganz andere Meinung. "Wer geht in den Dschungel, um nicht sich selbst zu promoten? Und wer geht nicht in den Dschungel wegen Geld und Fame und sonstiges?", macht sie im Interview mit RTL deutlich. Auch Leylas Begleitung Lucca Brandstädter findet Tims Verhalten nicht verwerflich: "Er ist halt sehr businessorientiert." Das würde man schließlich auch an seiner Reichweite sehen.

Ob die Dschungelbegleiter ihre Schützlinge noch umstimmen können? Die hatten nämlich scharf gegen den 23-Jährigen geschossen. "Tim ist hier für Promotion, finanziell hat er das nicht nötig. Eine Promotour. Mit Vorsicht zu genießen", stellte Fabio im Dschungeltelefon fest. Leyla hingegen habe etwas anderes bemerkt: "Mir ist aufgefallen, dass sehr oft deepe und intime Themen am Anfang thematisiert wurden. Und wenn ein Thema aufkommt und man auch etwas dazu sagen will, ihn das eigentlich nicht interessiert."

