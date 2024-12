Das sind die krassesten Science-Fiction-Filme auf Netflix

Netflix erweiterte sein Programm im Jahr 2024 um eine beeindruckende Palette von Science-Fiction-Filmen, die Fans des Genres begeistern werden. Die Zuschauer konnten sich über spannende Neuerscheinungen wie "Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt" mit Adam Sandler (58), "Atlas" mit Jennifer Lopez (55) und die epische Saga "Rebel Moon" von Regisseur Zack Snyder (58) freuen. Die Streaming-Plattform bietet damit futuristische Abenteuer, dramatische Geschichten und actiongeladene Thriller, die nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen.

In "Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt" schlüpft Adam in die Rolle des Astronauten Jakub, der am Rande des Sonnensystems auf ein geheimnisvolles außerirdisches Wesen trifft. Dieses ungewöhnliche Zusammentreffen hilft ihm dabei, persönliche Probleme zu bewältigen. Jennifer übernimmt in "Atlas" die Rolle der Datenanalystin Atlas Shepard. Nach einem verheerenden Aufstand der Künstlichen Intelligenz muss sie sich ihrer größten Angst stellen und eine Allianz mit der Technologie eingehen, um die Menschheit zu retten. Mit "Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers" und dem zweiten Teil "Die Narbenmacherin" entführt Regisseur Zack die Zuschauer in eine ferne Welt, in der eine mysteriöse Fremde ein Dorf vor einer tyrannischen Armee beschützen soll.

Für Adam bedeutet "Spaceman" eine spannende Weiterentwicklung seiner Karriere, da er sich erneut in einem ernsteren Genre beweisen kann. Der Schauspieler, der für seine komödiantischen Rollen bekannt ist, hat in den letzten Jahren auch in dramatischen Filmen überzeugt. J.Lo zeigt sich in "Atlas" als starke weibliche Hauptfigur und knüpft an ihre früheren Erfolge im Science-Fiction-Bereich an. Regisseur Zack verfolgt mit "Rebel Moon" ein langjähriges Herzensprojekt. Inspiriert von klassischen Science-Fiction-Epen möchte er ein neues Universum schaffen, das die Zuschauer in seinen Bann zieht und möglicherweise den Grundstein für eine weitere Franchise auf Netflix legt.

