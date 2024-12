Gewusst? Tom Cruise verhalf Adam Sandler zu dieser Filmrolle

Tom Cruise (62) spielte eine entscheidende Rolle dabei, dass Adam Sandler (58) eine seiner besten Filmrollen ergattern konnte. Während der Dreharbeiten zu "Magnolia" im Jahr 1999 sprach Regisseur Paul Thomas Anderson (54) über seine Begeisterung für Adam, den er durch Filme wie "Billy Madison" bewunderte. Tom zögerte nicht lange und kontaktierte Adam persönlich, um das Interesse des Regisseurs zu vermitteln. "Ich mache gerade einen Film mit meinem Freund Paul, er würde gern mit dir arbeiten", zitierte Adam seinen Freund im Podcast "SmartLess". Wenig später entstand daraus die Hauptrolle im Film "Punch-Drunk Love".

Der Film, der 2002 veröffentlicht wurde, zeigt Adam in einer ungewohnt tiefgründigen Rolle. Er spielte Barry Egan, einen vereinsamten Geschäftsmann, dessen Leben durch eine unerwartete Begegnung eine neue Richtung nimmt. Der Schauspieler, dessen Karriere bis dahin vor allem mit schrillen Komödien wie "Waterboy" oder "Billy Madison – Ein Chaot zum Verlieben" in Verbindung gebracht wurde, erhielt für seine Leistung in "Punch-Drunk Love" hohe Anerkennung und sogar seine erste Golden-Globe-Nominierung. Regisseur Paul äußerte damals, er sei schon lange ein Fan von Adam und habe den Film speziell für ihn geschrieben.

Dass Adam und Tom bereits Jahre vor diesem Projekt eine Verbindung zueinander hatten, ist einer Begegnung bei Saturday Night Live im Jahr 1993 zu verdanken. Während Nicole Kidman (57) als Gast in der Show auftrat, war ihr damaliger Partner Tom als Begleitung vor Ort und tauschte Nummern mit Adam aus. Diese zufällige Verkettung zeigt, wie wichtig manchmal die richtigen Kontakte zur rechten Zeit sein können.

Getty Images Paul Thomas Anderson beim International Film Festival in Santa Barbara, Februar 2018

Getty Images Adam Sandler während einem Fototermin zum Film "Punch-Drunk Love", 2002

